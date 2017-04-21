За невыполнение решения суда ООН будут предусмотрены санкции - Президент

"По моему глубокому убеждению, также уникальность этой ситуации и в том, что когда будет принято решение (Международного суда ООН - ред.), оно не требует никакого дополнительного голосования - ни Генеральной ассамблеи ООН, ни Совета безопасности ООН. Это решение прямого действия, оно должно выполняться любым государством-членом ООН и за невыполнение указанного решения будут предусмотрены санкции, которые очень больно ударят по любому государству, что решится игнорировать данное решение", - цитирует слова Президента пресс-служба.

Глава государства выразил уверенность в том, что сейчас необходимо сконцентрироваться на том, чтобы наилучшим образом представить в суде позицию государства Украина и определить государство-агрессор. Он убежден, что это уже создает механизм юридической ответственности не для частных лиц, как хотела Российская Федерация, а для государства в целом, которое должно понести ответственность за финансирование терроризма, за нарушение Конвенции ООН.

"Впервые, и ключевое слово здесь - впервые, было применено механизм Международного суда для де-факто привлечения к ответственности агрессора, государства, которое финансирует терроризм. И именно за нарушение Конвенции мы поставили вопрос о привлечении к ответственности", - подчеркнул П.Порошенко.

Президент также отметил, что судом было принято очень важное решение по обеспечению иска в виде обязательства Российской Федерации сделать несколько шагов: начиная от восстановления функционирования Меджлиса крымскотатарского народа и заканчивая обеспечением права украинских граждан на изучение украинского языка в оккупированном Крыму.

Напомним, П.Порошенко заявил, что Международный суд ООН признал Россию стороной минских договоренностей, а не посредником.