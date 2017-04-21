За невыполнение решения суда ООН будут предусмотрены санкции - Президент
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко отметил, что за невыполнение решения Международного суда ООН будут предусмотрены санкции, которые больно ударят по любому государству за игнорирование этого решения. Об этом заявил Глава государства во время совещания с министром иностранных дел Павел Климкин, заместителем главы АП Константином Елисеевым и заместителем министра иностранных дел Еленой Зеркаль, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АПУ.
"По моему глубокому убеждению, также уникальность этой ситуации и в том, что когда будет принято решение (Международного суда ООН - ред.), оно не требует никакого дополнительного голосования - ни Генеральной ассамблеи ООН, ни Совета безопасности ООН. Это решение прямого действия, оно должно выполняться любым государством-членом ООН и за невыполнение указанного решения будут предусмотрены санкции, которые очень больно ударят по любому государству, что решится игнорировать данное решение", - цитирует слова Президента пресс-служба.
Глава государства выразил уверенность в том, что сейчас необходимо сконцентрироваться на том, чтобы наилучшим образом представить в суде позицию государства Украина и определить государство-агрессор. Он убежден, что это уже создает механизм юридической ответственности не для частных лиц, как хотела Российская Федерация, а для государства в целом, которое должно понести ответственность за финансирование терроризма, за нарушение Конвенции ООН.
"Впервые, и ключевое слово здесь - впервые, было применено механизм Международного суда для де-факто привлечения к ответственности агрессора, государства, которое финансирует терроризм. И именно за нарушение Конвенции мы поставили вопрос о привлечении к ответственности", - подчеркнул П.Порошенко.
Президент также отметил, что судом было принято очень важное решение по обеспечению иска в виде обязательства Российской Федерации сделать несколько шагов: начиная от восстановления функционирования Меджлиса крымскотатарского народа и заканчивая обеспечением права украинских граждан на изучение украинского языка в оккупированном Крыму.
Напомним, П.Порошенко заявил, что Международный суд ООН признал Россию стороной минских договоренностей, а не посредником.