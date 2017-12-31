За минулу добу у зоні АТО жоден український військовий не постраждав
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. За минулу добу бойовики 4 рази обстріляли позиції ЗСУ. Внаслідок ворожих обстрілів жоден український військовослужбовець не загинув. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-центр штабу АТО.
“Попри досягнуті домовленості щодо новорічно-різдвяного перемир’я, російсько-окупаційні війська не спромоглися у повній мірі забезпечити режим тиші. Впродовж минулої доби ворог здійснив чотири прицільні обстріли позицій Збройних Сил України”, — йдеться в повідомленні.
Зазначено, що всі порушення режиму перемир’я відбулися на Донецькому напрямку.
На Приазов’ї противник вів вогонь по оборонних укріпленнях сил АТО на підступах до низки прифронтових населених пунктів. Зокрема, оборонців Водяного та Гранітного бойовики провокували із великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. А у районі Павлополя агресор застосував, окрім цієї зброї, ще й гранатомети та 82-мм міномети.
На інших ділянках порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
“У результаті ворожих обстрілів жоден український захисник не постраждав”, — повідомили у штабі.