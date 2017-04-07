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За минулу добу п’ятеро військовослужбовців ЗСУ отримали поранення

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 квітня. УНН. За минулу добу у зоні проведення АТО проросійські бойовики 48 разів обстріляли позиції сил АТО. П’ятеро військовослужбовців ЗСУ отримали поранення, передає УНН з посиланням на прес-службу штабу АТО.

“Російсько-терористичні війська, незважаючи на досягнуті домовленості тристоронньої контактної групи щодо припинення вогню, режиму „Тиші“ не дотримуються”, — йдеться в повідомлені штабу.

За минулу зафіксовано добу 48 обстрілів позицій сил АТО.

Опорні пункти поблизу Маріуполя противник накривав вогнем найбільше. З мінометів калібру 120мм, гранатометів різних систем та озброєння БМП підрозділи російсько-окупаційних військ відкривали вогонь по захисниках Новотроїцького. 82 міліметрові міномети, гранатомети та великокаліберні кулемети противник застосовував по позиціях в районі Красногорівки. Гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю, використовував проти морських піхотинців у районі Павлополя та Гнутового. Захисників Широкиного та Водяного, обстрілював з озброєння БМП, кулеметів та стрілецької зброї. З великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї відкривав вогонь по наших позиціях під Лебединським. Поблизу Павлополя активізувались ворожі снайпери.

На Донецькому напрямку, найбільша кількість обстрілів була зафіксована під Авдіївкою, захисників якої ворог протягом доби накривав вогнем мінометів калібру 120мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. З 82 міліметрових мінометів та великокаліберних кулеметів противник обстріляв опорні пункти поблизу Пісків. Гранатомети та великокаліберні кулемети застосовував у поблизу Шахти Бутівки та Троїцького. А з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вів вогонь по наших позиціях поблизу Новозванівки та Верхньоторецького.

На Луганському напрямку, з гранатометів гатив по захисниках Кримського, а з великокаліберних кулеметів по опорних пунктах в районі станиці Луганської.

“Аби подавити вогневу активність ворога українські військовослужбовці відкривали вогонь у відповідь. За минулу добу п’ятеро військовослужбовців Збройних Сил України отримали поранення”, — зазначено у повідомленні.

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