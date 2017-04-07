За минувшие сутки пятеро военнослужащих ВСУ получили ранения

“Российско-террористические войска, несмотря на достигнутые договоренности трехсторонней контактной группы по прекращению огня, режима „Тишины“ не соблюдают”, — говорится в сообщении штаба.

За прошедшие зафиксировано сутки 48 обстрелов позиций сил АТО.

Опорные пункты вблизи Мариуполя противник накрывал огнем больше всего. С минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и вооружения БМП подразделения российско-оккупационных войск открывали огонь по защитникам Новотроицкого. 82 миллиметровые минометы, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы противник применял по позициям в районе Красногоровки. Гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, использовал против морских пехотинцев в районе Павлополь и Гнутово. Защитников Широкино и Водяного, обстреливал из вооружения БМП, пулеметов и стрелкового оружия. С крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия открывал огонь по нашим позициям под Лебединским. Вблизи Павлополь активизировались вражеские снайперы.

На Донецком направлении, наибольшее количество обстрелов было зафиксировано в Авдеевке, защитников которой враг в течение суток накрывал огнем минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. С 82 миллиметровых минометов и крупнокалиберных пулеметов противник обстрелял опорные пункты вблизи Песков. Гранатометы и крупнокалиберные пулеметы применял в вблизи Шахты Бытовки и Троицкого. А из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вел огонь по нашим позициям вблизи Новозвановка и Верхнеторецком.

На Луганском направлении, из гранатометов бил по защитниках Крымского, а из крупнокалиберных пулеметов по опорным пунктам в районе станицы Луганской.

“Чтобы подавить огневую активность противника украинские военнослужащие открывали огонь. За минувшие сутки пятеро военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения”, — говорится в сообщении.