За минувшие сутки пятеро военнослужащих ВСУ получили ранения

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 27119 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 101155 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 116591 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 175369 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 128427 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 123914 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 116610 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106429 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107474 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103892 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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За минувшие сутки пятеро военнослужащих ВСУ получили ранения

За минувшие сутки пятеро военнослужащих ВСУ получили ранения

Киев  •  УНН

 • 8908 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. За минувшие сутки в зоне проведения АТО пророссийские боевики 48 раз обстреляли позиции сил АТО. Пятеро военнослужащих ВСУ получили ранения, передает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба АТО.

“Российско-террористические войска, несмотря на достигнутые договоренности трехсторонней контактной группы по прекращению огня, режима „Тишины“ не соблюдают”, — говорится в сообщении штаба.

За прошедшие зафиксировано сутки 48 обстрелов позиций сил АТО.

Опорные пункты вблизи Мариуполя противник накрывал огнем больше всего. С минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и вооружения БМП подразделения российско-оккупационных войск открывали огонь по защитникам Новотроицкого. 82 миллиметровые минометы, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы противник применял по позициям в районе Красногоровки. Гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, использовал против морских пехотинцев в районе Павлополь и Гнутово. Защитников Широкино и Водяного, обстреливал из вооружения БМП, пулеметов и стрелкового оружия. С крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия открывал огонь по нашим позициям под Лебединским. Вблизи Павлополь активизировались вражеские снайперы.

На Донецком направлении, наибольшее количество обстрелов было зафиксировано в Авдеевке, защитников которой враг в течение суток накрывал огнем минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. С 82 миллиметровых минометов и крупнокалиберных пулеметов противник обстрелял опорные пункты вблизи Песков. Гранатометы и крупнокалиберные пулеметы применял в вблизи Шахты Бытовки и Троицкого. А из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вел огонь по нашим позициям вблизи Новозвановка и Верхнеторецком.

На Луганском направлении, из гранатометов бил по защитниках Крымского, а из крупнокалиберных пулеметов по опорным пунктам в районе станицы Луганской.

“Чтобы подавить огневую активность противника украинские военнослужащие открывали огонь. За минувшие сутки пятеро военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения”, — говорится в сообщении.

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