За минулої доби жоден український військовослужбовець не загинув і не був поранений
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Протягом минулої доби в зоні проведення АТО бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 5 разів порушили режим тиші. Внаслідок обстрілів жоден український військовослужбовець не загинув і не був поранений. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
Бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” попри “Новорічне перемир’я” продовжують здійснювати обстріли позицій Збройних Сил України, зокрема, з озброєння забороненого Мінськими домовленостями.
“На Луганському напрямку бойовики вели вогонь із 82-мм мінометів та великокаліберних кулеметів біля Луганського. На Донецькому напрямку найбільша ворожа вогнева активність спостерігалася на Приазов’ї. Так, біля Павлополя противник застосував 120-ти і 82-мм міномети та піхотне озброєння. А з гранатометів різних видів і стрілецької зброї загарбники обстрілювали наші опорні пункти неподалік Водяного. У районі Верхньоторецького окупанти випустили у бік укріплень українських захисників понад десять мін калібру 82-мм та вели вогонь з гранатометів і стрілецької зброї”, - йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО.
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Загалом, минулої доби, сепаратисти війська 5 разів порушили режим тиші. У результаті ворожих обстрілів жоден український військовослужбовець не загинув і не був поранений.
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