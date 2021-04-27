За минулий рік в Україні успішно розшукали понад 90% зниклих дітей - ЗМІ

“У минулому році в Україні загубилося майже 15 тисяч дітей. Однак, безумовно, тішить рівень успішного розшуку маленьких українців — цей показник в Україні один з найвищих в світі і перевищує позначку в 90%. Так, в 2020 році поліцейські розшукали практично всіх зниклих дітей — 14 659. Більшість з них самостійно залишали будинки через непорозуміння з рідними”, — йдеться в публікації.

Автор зазначає, що основною причиною зникнення самих маленьких дітей є “загрався і загубився”.

“Київ. Проспект Романа Шухевича. Дзвінок в 102 від небайдужої жінки. Вона звернула увагу на маленьку дівчинку, яка вже довший час одна стояла на зупинці і виглядала наляканою. Як виявилося, вона пішла гуляти, сіла не в той тролейбус і поїхала в незнайомий район Києва. Вона спілкувалася зі своєю мамою по телефону, але боялася їй зізнатися, що сталося. Щоб не засмучувати маму, дівчинка говорила, що все ще гуляє біля будинку. Чим могла б закінчитися ця історія — важко уявити. Тому патрульні самі зателефонували жінці і розповіли, що насправді її дочка знаходиться далеко від будинку. Незабаром маленька мандрівниця була доставлена додому, пообіцявши бути уважною на вулиці і завжди говорити правду своїй мамі”, — зазначає він.

У статті підкреслюється, що успіх розшуку “пропаж” прямо залежав від швидкого звернення рідних та небайдужих громадян до правоохоронних органів.

“Вихід — своєчасне звернення до органів. Адже в пошуку дітей дуже важливі саме перші години. А в цьому ключі правоохоронна система демонструє надійний результат. Показник розшуку за останні 7 років значно зріс — службі вдалося досягти максимальних результатів в цьому питанні. При міністрові МВС Арсене Авакова правоохоронна система стабілізувала роботу і вийшла на якісно новий рівень роботи, про що, зокрема, свідчать успіхи в розшуку дітей”, — зазначає автор.