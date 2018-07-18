За фактами подій біля НАБУ та САП зареєстровані два провадження – прокуратура
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. За фактами подій, що сталися у вівторок, 17 липня, біля приміщень НАБУ та САП, зареєстровано два кримінальних провадження. Про це повідомила прес-служба прокуратури міста Києва, передає УНН.
Так, за фактом хуліганських дій, вчинених групою осіб, які увірвалися в приміщення НАБУ на вул. Василя Сурикова, пошкодивши при цьому вхідні двері та зовнішні ролети, зареєстровано кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацію ч. 2 ст. 296 КК України.
Крім того, у зв’язку із сутичками, що відбулися у цей же день під стінами будівлі САП на вул. Ісаакяна, у тому числі з використанням зеленки відносно окремих учасників акції, до ЄРДР також внесено відомості за ч. 2 ст. 296 КК України.
У свою чергу органами столичної прокуратури вживатимуться усі заходи для забезпечення повного, всебічного та об’єктивного розслідування даних правопорушень, за результатами яких діям учасників цих подій буде надана законна правова оцінка.
Нагадаємо, Генеральний прокурор України Юрій Луценко доручив переглянути кваліфікацію вчорашніх подій під Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою і відкрити кримінальне провадження.
Як повідомляв УНН, до приміщення Національного антикорупційного бюро України увірвалися невідомі особи, але до службових кабінетів не дісталися.