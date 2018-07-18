По фактам событий возле НАБУ и САП зарегистрированы два производства - прокуратура

Так, по факту хулиганских действий, совершенных группой лиц, которые ворвались в помещения НАБУ на ул. Василия Сурикова, повредив при этом входные двери и внешние ролеты, зарегистрировано уголовное производство по предварительной правовой квалификации ч. 2 ст. 296 УК Украины.

Кроме того, в связи с беспорядками, которые произошли в этот же день под стенами здания САП на ул. Исаакяна, в том числе с использованием зеленки в отношении отдельных участников акции, в ЕРДР также внесены сведения по ч. 2 ст. 296 УК Украины.

В свою очередь органами столичной прокуратуры будут приниматься все меры для обеспечения полного, всестороннего и объективного расследования данных преступлений, по результатам которых действиям участников этих событий будет предоставлена ​​законная правовая оценка.

Напомним, Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко поручил пересмотреть квалификацию вчерашних событий во Специализированной антикоррупционной прокуратурой и открыть уголовное производство.

Как сообщал УНН, в помещение Национального антикоррупционного бюро Украины ворвались неизвестные, но в служебные кабинеты не добрались.