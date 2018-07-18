По фактам событий возле НАБУ и САП зарегистрированы два производства - прокуратура
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. По фактам событий, которые произошли во вторник, 17 июля, возле помещений НАБУ и САП, зарегистрировано два уголовных производства. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева, передает УНН.
Так, по факту хулиганских действий, совершенных группой лиц, которые ворвались в помещения НАБУ на ул. Василия Сурикова, повредив при этом входные двери и внешние ролеты, зарегистрировано уголовное производство по предварительной правовой квалификации ч. 2 ст. 296 УК Украины.
Кроме того, в связи с беспорядками, которые произошли в этот же день под стенами здания САП на ул. Исаакяна, в том числе с использованием зеленки в отношении отдельных участников акции, в ЕРДР также внесены сведения по ч. 2 ст. 296 УК Украины.
В свою очередь органами столичной прокуратуры будут приниматься все меры для обеспечения полного, всестороннего и объективного расследования данных преступлений, по результатам которых действиям участников этих событий будет предоставлена законная правовая оценка.
Напомним, Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко поручил пересмотреть квалификацию вчерашних событий во Специализированной антикоррупционной прокуратурой и открыть уголовное производство.
Как сообщал УНН, в помещение Национального антикоррупционного бюро Украины ворвались неизвестные, но в служебные кабинеты не добрались.