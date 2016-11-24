За два роки РФ витратила понад 18 млрд рублів на облаштування переселенців з України
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Російська Федерація витратила понад 18 млрд рублів на облаштування вимушених переселенців з України. Про це ТАСС повідомив перший заступник глави МВС Росії Олександр Горовий, передає УНН.
"За два роки Росія на облаштування вимушених переселенців з України витратила понад 18 млрд рублів", - сказав він.
За його словами, наразі на території Росії в пунктах тимчасового розміщення знаходиться 521 громадянин України, в тому числі майже 200 дітей.
Як повдіомляв УНН, до РФ переселилися 250 тис. вихідців з Росії та їх нащадків, що проживали у зоні АТО.