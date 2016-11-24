За два года РФ потратила более 18 млрд рублей на обустройство переселенцев из Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Российская Федерация потратила более 18 млрд рублей на обустройство вынужденных переселенцев из Украины. Об этом ТАСС сообщил первый заместитель главы МВД России Александр Горовой, передает УНН.
"За два года Россия на обустройство вынужденных переселенцев из Украины потратила более 18 млрд рублей", - сказал он.
По его словам, сейчас на территории России в пунктах временного размещения находится 521 гражданин Украины, в том числе почти 200 детей.
Как повдиомляв УНН, в РФ переселились 250 тыс. выходцев из России и их потомков, проживающих в зоне АТО.