За два года РФ потратила более 18 млрд рублей на обустройство переселенцев из Украины

"За два года Россия на обустройство вынужденных переселенцев из Украины потратила более 18 млрд рублей", - сказал он.

По его словам, сейчас на территории России в пунктах временного размещения находится 521 гражданин Украины, в том числе почти 200 детей.

Как повдиомляв УНН, в РФ переселились 250 тыс. выходцев из России и их потомков, проживающих в зоне АТО.