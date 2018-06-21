За два роки кількість забійників в Україні скоротилася майже на 10%

“За інформацією Держстату, на початок 2018 року кількість м’ясопереробних підприємств, що здійснюють забій сільськогосподарських тварин живою вагою, становила 299. Рік до того, на початку 2017 року, їх налічувалося 302. А на початок 2016 року м’ясопереробних підприємств, що здійснюють забій сільськогосподарських тварин, було 330. Тобто, за 2 роки кількість забійників зменшилася на 9,4%”, — повідомили в АТУ.

В асоціації нагадали, що на сьогодні держава вводить нові вимоги до забою тварин. Йдеться про проект ЗУ № 7489 Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення заходів стосовно забезпечення простежуваності”. Згідно із документом, м’ясо тварин, забитих не у спеціалізованих забійних пунктах, вже з 2020 року не можна буде реалізовувати на продаж, а дозволятиметься лише для власного споживання, наголосили в АТУ.

“Таким чином, ситуація двояка: з одного боку, держава вимагає забивати тварин лише у спеціалізованих забійниках, з іншого, їх і без того невелика кількість в Україні скорочується”, — зазначають в асоціації.

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Тож, перед тим, як впроваджувати заборону на продаж м’яса тварин, забитих не на спецпунктах, потрібно розбудовувати широку мережу забійників, доступних у кожному населеному пункті України, вважають в АТУ, додаючи, що в Україні має бути прийнята спеціальна державна програма розвитку тваринництва та м’ясної галузі.

“Створення широкої мережі забійників вирішить не лише питання контролю епізоотичної ситуації в країні, переміщення і продажу м’яса в середині країни для власників підсобних господарств. Даний крок допоможе й виробникам-експортерам, які зможуть продавати м’ясо не живцем, а в переробленому вигляді, отримуючи за нього більше коштів як за продукт із доданою вартістю”, — вважають в АТУ.

Як писав УНН, депутати пропонують заборонити подвірний забій домашніх тварин і продаж несертифікованого м’яса. Така ініціатива законодавців, зумовлена, зокрема, розповсюдженням особливо небезпечних хвороб, у тому числі, і АЧС, в Україні.

Вказаний законопроект також передбачає заборону на продаж домашнього м’яса для селян, починаючи із 2020 року.

Проте, як зауважив нардеп Сергій Тригубенко, така норма (у разі ухвалення документу) може “вдарити по власникам домашніх господарств”. І, на його переконання, допускати цього не можна.

“Серед мотивів ініціативи (№ 7489 — ред.) — вірус АЧС, з яким відповідальні відомства не можуть нічого вдіяти вже третій рік поспіль ... Тобто логіка така: “дієвого державного контролю при внутрішньодержавному переміщенні живих тварин немає” (держоргани не справляються з прямими функціями і обов’язками), а тому давайте введемо заборону на продаж домашнього м’яса (чим позбавимо селян одного з основних видів їх заробітку, завдяки якому більшість їх сімей сьогодні виживають)", — написав політик на особистій сторінці в Facebook.

Він також додав, що вводити будь-які обмеження та вимоги до забою домашніх тварин можна тільки тоді, коли це “не буде бити по добробуту населення”.