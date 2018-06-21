За два года количество забойных пунктов в Украине сократилось почти на 10%

ukru
США закрывают 83% программ USAID - Рубио
09:12 • 27123 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
06:48 • 69093 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 104321 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 112331 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 126549 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 143588 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 147250 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 188384 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 157228 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 143246 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
россия продолжает демонстрировать углубление отношений с противниками США - ISW

россия продолжает демонстрировать углубление отношений с противниками США - ISW

10 марта, 02:02 • 101597 просмотра
«Пока американцы не будут проявлять к нам уважение»: будущий премьер Канады - о сроках действия пошлин для США

«Пока американцы не будут проявлять к нам уважение»: будущий премьер Канады - о сроках действия пошлин для США

10 марта, 02:39 • 107570 просмотра
В Румынии произошли массовые столкновения из-за запрета Джорджеску участвовать в выборах

В Румынии произошли массовые столкновения из-за запрета Джорджеску участвовать в выборах

10 марта, 03:18 • 118745 просмотра
Враг ночью атаковал Полтавщину: в ОВА показали последствия удара

Враг ночью атаковал Полтавщину: в ОВА показали последствия удара

05:37 • 102047 просмотра
Над Украиной сбили 130 из 176 вражеских дронов, 42 - не достигли целей

Над Украиной сбили 130 из 176 вражеских дронов, 42 - не достигли целей

06:29 • 86015 просмотра
публикации
14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

09:54 • 31563 просмотра
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 168053 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 201949 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 209057 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 219055 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10:58 • 2620 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10:01 • 15620 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

08:24 • 40053 просмотра
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 188384 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 117926 просмотра
Актуальное
За два года количество забойных пунктов в Украине сократилось почти на 10%

За два года количество забойных пунктов в Украине сократилось почти на 10%

Киев  •  УНН

 • 9684 просмотра

КИЕВ. 22 июня. УНН. В Украине количество мясоперерабатывающих предприятий, осуществляющих убой сельскохозяйственных животных, уже третий год подряд системно сокращается. Об этом сообщает пресс-служба "Ассоциации животноводов Украины" со ссылкой на данные Госстатистики, передает УНН.

“По информации Госстата, на начало 2018 года количество мясоперерабатывающих предприятий, осуществляющих убой сельскохозяйственных животных в живом весе, составляло 299. За год до того, в начале 2017 года, их насчитывалось 302. А к началу 2016 года мясоперерабатывающих предприятий, что осуществляют убой сельскохозяйственных животных, было 330. То есть, за 2 года количество забойных пунктов уменьшилось на 9,4%”, — сообщили в АЖУ.

В ассоциации напомнили, что сегодня государство вводит новые требования к забою животных. Речь идет о проекте Закона Украины № 7489 Закона Украины “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения мер по обеспечению прослеживаемости”. Согласно документу, мясо животных, забитых не в специализированных убойных пунктах, уже с 2020 года нельзя будет реализовывать на продажу, а разрешено только для собственного потребления, отметили в АЖУ.

“Таким образом, ситуация двоякая: с одной стороны, государство требует забивать животных только в специализированных забойных пунктах, с другой, их и без того небольшое количество в Украине сокращается”, — отмечают в ассоциации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Свинина и сало продолжают бить ценовые рекорды

Поэтому, перед тем, как внедрять запрет на продажу мяса животных, забитых не в спецпунктах, нужно развивать широкую сеть забойных пунктов, доступных в каждом населенном пункте Украины, считают в АЖУ, добавляя, что в Украине должна быть принята специальная государственная программа развития животноводства и мясной отрасли.

“Создание широкой сети забойных пунктов решит не только вопрос контроля эпизоотической ситуации в стране, перемещения и продажи мяса внутри страны для владельцев подсобных хозяйств. Данный шаг поможет и производителям-экспортерам, которые смогут продавать мясо не живьем, а в переработанном виде, получая за него больше как за продукт с добавленной стоимостью”, - считают в АЖУ.

Как писал УНН, депутаты предлагают запретить подворный убой животных и продажу несертифицированного мяса. Такая инициатива законодателей, обусловлена, в частности, распространением особо опасных болезней, в том числе, и АЧС в Украине.

Указанный законопроект также предусматривает запрет на продажу домашнего мяса для крестьян, начиная с 2020 года.

Однако, как отметил нардеп Сергей Тригубенко, такая норма (в случае принятия документа) может "ударить по владельцам домашних хозяйств“. И, по его убеждению, допускать этого нельзя.

“Среди мотивов инициативы (№ 7489 — ред.) — вирус АЧС, с которым ответственные ведомства не могут ничего поделать уже третий год подряд ... То есть логика такая: ”действенного государственного контроля при внутригосударственном перемещении живых животных нет“ (госорганы не справляются с прямыми функциями и обязанностями), а потому давайте введем запрет на продажу домашнего мяса (чем лишим крестьян одного из основных видов их заработка, благодаря которому большинство их семей сегодня выживают)", — написал политик на личной странице в Facebook.

Он также добавил, что вводить какие-либо ограничения и требования к забою животных можно только тогда, когда это “не будет бить по благосостоянию населения”.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы