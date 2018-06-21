За два года количество забойных пунктов в Украине сократилось почти на 10%

“По информации Госстата, на начало 2018 года количество мясоперерабатывающих предприятий, осуществляющих убой сельскохозяйственных животных в живом весе, составляло 299. За год до того, в начале 2017 года, их насчитывалось 302. А к началу 2016 года мясоперерабатывающих предприятий, что осуществляют убой сельскохозяйственных животных, было 330. То есть, за 2 года количество забойных пунктов уменьшилось на 9,4%”, — сообщили в АЖУ.

В ассоциации напомнили, что сегодня государство вводит новые требования к забою животных. Речь идет о проекте Закона Украины № 7489 Закона Украины “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения мер по обеспечению прослеживаемости”. Согласно документу, мясо животных, забитых не в специализированных убойных пунктах, уже с 2020 года нельзя будет реализовывать на продажу, а разрешено только для собственного потребления, отметили в АЖУ.

“Таким образом, ситуация двоякая: с одной стороны, государство требует забивать животных только в специализированных забойных пунктах, с другой, их и без того небольшое количество в Украине сокращается”, — отмечают в ассоциации.

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Поэтому, перед тем, как внедрять запрет на продажу мяса животных, забитых не в спецпунктах, нужно развивать широкую сеть забойных пунктов, доступных в каждом населенном пункте Украины, считают в АЖУ, добавляя, что в Украине должна быть принята специальная государственная программа развития животноводства и мясной отрасли.

“Создание широкой сети забойных пунктов решит не только вопрос контроля эпизоотической ситуации в стране, перемещения и продажи мяса внутри страны для владельцев подсобных хозяйств. Данный шаг поможет и производителям-экспортерам, которые смогут продавать мясо не живьем, а в переработанном виде, получая за него больше как за продукт с добавленной стоимостью”, - считают в АЖУ.

Как писал УНН, депутаты предлагают запретить подворный убой животных и продажу несертифицированного мяса. Такая инициатива законодателей, обусловлена, в частности, распространением особо опасных болезней, в том числе, и АЧС в Украине.

Указанный законопроект также предусматривает запрет на продажу домашнего мяса для крестьян, начиная с 2020 года.

Однако, как отметил нардеп Сергей Тригубенко, такая норма (в случае принятия документа) может "ударить по владельцам домашних хозяйств“. И, по его убеждению, допускать этого нельзя.

“Среди мотивов инициативы (№ 7489 — ред.) — вирус АЧС, с которым ответственные ведомства не могут ничего поделать уже третий год подряд ... То есть логика такая: ”действенного государственного контроля при внутригосударственном перемещении живых животных нет“ (госорганы не справляются с прямыми функциями и обязанностями), а потому давайте введем запрет на продажу домашнего мяса (чем лишим крестьян одного из основных видов их заработка, благодаря которому большинство их семей сегодня выживают)", — написал политик на личной странице в Facebook.

Он также добавил, что вводить какие-либо ограничения и требования к забою животных можно только тогда, когда это “не будет бить по благосостоянию населения”.