За два місяці в Ємені в результаті авіаударів загинуло понад 40 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. В Ємені в травні-червні поточного року загинули 237 цивільних осіб. Про це йдеться в доповіді швейцарської правозахисної організації SAM, передає УНН з посиланням на Анадолу.
Із загальної кількості убитих 41 загинув в результаті повітряних ударів сил міжнародної коаліції під керівництвом Саудівської Аравії, 75 людей вбито повстанцями з руху "Ансаруллах" (хусит). Ще 85 мирних жителів убито невідомими. 52 єменців стали жертвами кримінальних злочинів, 19 - загинули в результаті вибуху мін, 4 - від тортур у в'язницях хусит, двоє вбиті проурядовими силами.
В цілому за два місяці отримали поранення 290 осіб, в тому числі 58 дітей і 29 жінок.
У Ємені з 2014 року триває збройний конфлікт, в якому, з одного боку, беруть участь повстанці шиїтського руху "Ансаруллах" і прихильники поваленого президента Ємену Алі Абдуллаха Салеха, а з іншого - урядові війська, лояльні президентові Абдураббу Мансуру Хаді.
Нагадаємо, офіційний представник відомства безпеки Ємену заявив, що у вівторок, 4 липня, міжнародна коаліція на чолі з Саудівською Аравією завдала авіаударів по приміщенню, де проходило весілля, в результаті чого щонайменше 11 людей загинули.