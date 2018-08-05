За два месяца в Йемене в результате авиаударов погибло более 40 человек

Из общего числа убитых 41 погиб в результате воздушных ударов сил международной коалиции под руководством Саудовской Аравии, 75 человек убиты повстанцами из движения "Ансаруллах" (хуситы). Еще 85 мирных жителей убиты неизвестными. 52 йеменца стали жертвами уголовных преступлений, 19 – погибли в результате взрыва мин, 4 – от пыток в тюрьмах хуситов, двое убиты проправительственными силами.

В целом за два месяца получили ранения 290 человек, в том числе 58 детей и 29 женщин.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором, с одной стороны, участвуют повстанцы шиитского движения "Ансаруллах" и сторонники свергнутого президента Йемена Али Абдуллаха Салеха, а с другой – правительственные войска, лояльные президенту Абдураббу Мансуру Хади.



Напомним, официальный представитель ведомства безопасности Йемена заявил, что во вторник, 4 июля, международная коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесла авиаудары по помещению, где проходила свадьба, в результате чего по меньшей мере 11 человек погибли.