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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 31216 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 121483 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 167837 просмотра

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7 марта, 17:42 • 152868 просмотра

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За два месяца в Йемене в результате авиаударов погибло более 40 человек

За два месяца в Йемене в результате авиаударов погибло более 40 человек

Киев  •  УНН

 • 9602 просмотра

КИЕВ. 5 августа. УНН. В Йемене в мае-июне текущего года погибли 237 гражданских лиц. Об этом говорится в докладе швейцарской правозащитной организации SAM, передает УНН со ссылкой на Анадолу.

Из общего числа убитых 41 погиб в результате воздушных ударов сил международной коалиции под руководством Саудовской Аравии, 75 человек убиты повстанцами из движения "Ансаруллах" (хуситы). Еще 85 мирных жителей убиты неизвестными. 52 йеменца стали жертвами уголовных преступлений, 19 – погибли в результате взрыва мин, 4 – от пыток в тюрьмах хуситов, двое убиты проправительственными силами.

В целом за два месяца получили ранения 290 человек, в том числе 58 детей и 29 женщин.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором, с одной стороны, участвуют повстанцы шиитского движения "Ансаруллах" и сторонники свергнутого президента Йемена Али Абдуллаха Салеха, а с другой – правительственные войска, лояльные президенту Абдураббу Мансуру Хади.

Напомним, официальный представитель ведомства безопасности Йемена заявил, что во вторник, 4 июля, международная коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесла авиаудары по помещению, где проходила свадьба, в результате чего по меньшей мере 11 человек погибли.

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