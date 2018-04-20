За два місяці оборот роздрібної торгівлі зріс на 7,6%
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. У січні–березні 2018 року оборот роздрібної торгівлі зріс на 7,6%, порівняно із відповідним періодом минулого року. Про це повідомили у Державній службі статистики, передає УНН.
"У січні—березні 2018 року фізичний обсяг обороту роздрібної торгівлі порівняно із січнем—березнем 2017 року у порівнянних цінах зріс на 7,6%. У березні 2018 року порівняно із лютим зростання склало 13,1%, а з березнем 2017 року — 7,6%.
Серед регіонів найбільше зростання обороту роздрібної торгівлі в січні—березні 2018 року порівняно із відповідним періодом 2017 року спостерігалося у Вінницькій (на 12,3%), Закарпатській (на 11,8%) та Миколаївській (на 10,8%) областях.
Нагадаємо, економічна спроможність населення у березні покращилася, порівняно із попереднім місяцем. При цьому експерти прогнозували незначне подальше покращення упродовж найближчого кварталу.