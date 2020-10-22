За добу в Україні COVID-19 виявили у 306 дітей та 354 медиків

"У нас черговий антирекорд. За минулу добу (на коронавірусну хворобу COVID-19 - ред.) захворіло 7053 особи, з них 306 дітей, а також 354 медичних працівники. Було госпіталізовано 924 людини. За останню добу в Україні зафіксовано 116 летальних випадків. При цьому одужало 2 679 пацієнтів. За весь час пандемії в Україні захворіло на COVID-19 322 879 людей із них 19 452 дитини, а також 20 528 медичних працівників. Загалом за весь час пандемії в Україні одужало 134 898 пацієнтів, а летальних випадків 6 043", - зазначив він.

Нагадаємо, в Україні на 8:40 22 жовтня зафіксовано вже 322 тисячі випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу - новий антирекорд у понад 7 тисяч.