За добу в Україні COVID-19 виявили у 306 дітей та 354 медиків
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. За останню добу в Україні зафіксовано 7 053 нових випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, з них 306 дітей та 354 медичних працівники. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"У нас черговий антирекорд. За минулу добу (на коронавірусну хворобу COVID-19 - ред.) захворіло 7053 особи, з них 306 дітей, а також 354 медичних працівники. Було госпіталізовано 924 людини. За останню добу в Україні зафіксовано 116 летальних випадків. При цьому одужало 2 679 пацієнтів. За весь час пандемії в Україні захворіло на COVID-19 322 879 людей із них 19 452 дитини, а також 20 528 медичних працівників. Загалом за весь час пандемії в Україні одужало 134 898 пацієнтів, а летальних випадків 6 043", - зазначив він.
Нагадаємо, в Україні на 8:40 22 жовтня зафіксовано вже 322 тисячі випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу - новий антирекорд у понад 7 тисяч.