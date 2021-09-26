За добу на COVID-19 захворіли понад 200 жителів Києва, 5 людей померли

Деталі

За його даними, серед тих, хто захворів за добу:



120 жінок віком від 18 до 87 років;



80 чоловіків віком від 18 до 87 років;



15 дівчаток від 5 до 17 років і 11 хлопчиків від 3 місяців до 17 років.



Також за добу у столиці зафіксували п’ять летальних випадків від вірусу (загалом 5 369), шпиталізували 23 хворих на коронавірус та 147 пацієнтів з підозрою на COVID-19 та пневмоніями. Подолали коронавірус 18 осіб, а з початку пандемії — 219 922 особи.

Найбільше випадків захворювання напередодні виявили в районах: Дарницькому (54), Оболонському (47) та в Дніпровському (31).

Додамо

Станом на ранок 26 вересня в Україні виявили 4 647 нових випадків COVID-19, що дещо менше, ніж за минулу добу.

З 23 вересня на території всіх регіонів України набув чинності "жовтий рівень" епідемічної небезпеки поширення COVID-19, що передбачає впровадження відповідних карантинних обмежень.