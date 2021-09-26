За сутки COVID-19 заболели более 200 жителей Киева, 5 человек умерли
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. По состоянию на 26 сентября в Киеве подтвердили 226 новых случаев заболевания коронавирусом, а с начала пандемии в столице - 232 721 случай. Об этом в Facebook сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует УНН.
Детали
По его данным, среди заболевших за сутки:
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- 120 женщин в возрасте от 18 до 87 лет;
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- 80 мужчин в возрасте от 18 до 87 лет;
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- 15 девочек от 5 до 17 лет и 11 мальчиков от 3 месяцев до 17 лет.
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Также за сутки в столице зафиксировали пять летальных случаев от вируса (всего 5 369), госпитализированы 23 больных коронавирусом и 147 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями. Преодолели коронавирус 18 человек, а с начала пандемии - 219 922 человека.
Больше всего случаев заболевания накануне обнаружили в районах: Дарницком (54), Оболонском (47) и в Днепровском (31).
Добавим
По состоянию на утро 26 сентября в Украине обнаружили 4 647 новых случаев COVID-19, несколько меньше, чем за минувший день.
С 23 сентября на территории всех регионов Украины вступил в силу "желтый уровень" эпидемической опасности распространения COVID-19, что предусматривает внедрение соответствующих карантинных ограничений.