За добу бойовики чотири рази обстріляли позиції сил АТО на донецькому напрямку

“На світлодарській дузі вчора було спокійно. Проте бойові дії велися в трьох інших “гарячих точках” — Зайцевому, Авдіївці та на позиції “Шахта „Бутовка“. Перший обстріл, що відбувся на світанку в авдіївській промзоні, був найпотужнішим — тривав 1 годину 20 хвилин, окупанти інтенсивно застосовували міномети. Всього за минулу добу на донецькому напрямку також відбулося чотири ворожих обстріли”, — зазначив А.Лисенко.

Як повідомляв УНН, на маріупольському напрямку відбулося бойове зіткнення між силами АТО та бойовиками.