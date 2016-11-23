За добу бойовики чотири рази обстріляли позиції сил АТО на донецькому напрямку
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. За минулу добу на донецькому напрямку незаконні збройні формування чотири рази обстріляли позиції сил АТО, використовуючи міномети. Про це під час брифінгу сказав речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
“На світлодарській дузі вчора було спокійно. Проте бойові дії велися в трьох інших “гарячих точках” — Зайцевому, Авдіївці та на позиції “Шахта „Бутовка“. Перший обстріл, що відбувся на світанку в авдіївській промзоні, був найпотужнішим — тривав 1 годину 20 хвилин, окупанти інтенсивно застосовували міномети. Всього за минулу добу на донецькому напрямку також відбулося чотири ворожих обстріли”, — зазначив А.Лисенко.
Як повідомляв УНН, на маріупольському напрямку відбулося бойове зіткнення між силами АТО та бойовиками.