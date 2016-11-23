За сутки боевики четыре раза обстреляли позиции сил АТО на донецком направлении
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. За прошедшие сутки на донецком направлении незаконные вооруженные формирования четыре раза обстреляли позиции сил АТО, используя минометы. Об этом во время брифинга сказал пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.
"На светлодарской дуге вчера было спокойно. Однако боевые действия велись в трех других "горячих точках" - Зайцево, Авдеевке и на позиции "Шахта "Бутовка". Первый обстрел, который состоялся на рассвете в Авдеевский промзоне, был самым мощным - длился 1 час 20 минут, оккупанты интенсивно применяли минометы. Всего за минувшие сутки на донецком направлении также произошло четыре вражеских обстрела", - отметил А.Лысенко.
Как сообщал УНН, на мариупольском направлении произошло боестолкновение между силами АТО и боевиками.