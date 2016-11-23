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За сутки боевики четыре раза обстреляли позиции сил АТО на донецком направлении

Киев • УНН

 • 7155 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. За прошедшие сутки на донецком направлении незаконные вооруженные формирования четыре раза обстреляли позиции сил АТО, используя минометы. Об этом во время брифинга сказал пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.

За сутки боевики четыре раза обстреляли позиции сил АТО на донецком направлении

"На светлодарской дуге вчера было спокойно. Однако боевые действия велись в трех других "горячих точках" - Зайцево, Авдеевке и на позиции "Шахта "Бутовка". Первый обстрел, который состоялся на рассвете в Авдеевский промзоне, был самым мощным - длился 1 час 20 минут, оккупанты интенсивно применяли минометы. Всего за минувшие сутки на донецком направлении также произошло четыре вражеских обстрела", - отметил А.Лысенко.

Как сообщал УНН, на мариупольском направлении произошло боестолкновение между силами АТО и боевиками.

Украинские Национальные Новости

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