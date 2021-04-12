За Дія City. Олександр Кохановський записав звернення із підтримкою спецрежиму для IT

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. Пом’якшене податкове навантаження, залучення іноземних інвестицій та соціальна відповідальність: президент Української професійної кіберспортивної асоціації, засновник української кіберспортивної команди Natus Vincere Олександр Кохановський опублікував відеозапис, у якому розповів, чому підтримує ідею створення в Україні особливого правового та податкового режиму для ІТ-індустрії Дія City.

Найпершою перевагою Дія City Кохановський назвав низькі податки, що діятимуть для копаній-резидентів спецрежиму.

“Наші плани нерозривно пов’язані із Україною. Бо ми не лише є патріотами своєї країни, ми віримо в успішне майбутнє проектів, що запускаються та розвиваються на території України. Пільговий податковий режим Дія City збільшить потенціал українських продуктових та аутсорсингових компаній в рази”, — впевнений Кохановський.

Окрім того кіберспортсмен відзначив полегшений доступ до іноземних інвестицій через введення в українське законодавство елементів англійського права.

“В наших планах — залучити як мінімум 100 млн доларів прямих інвестицій у проєкти, в яких ми задіяні. Буде здорово, коли доступ до фінансування у нас буде не тому, що ми знаємо потрібних людей, а тому, що бізнес у нашій країні користується довірою”, — наголосив Кохановський. Він вважає, що передбачені Дія City елементи англійського права — конвертовані позики, опціони, ліквідаційні преференції — означатимуть для інвестора, що інвестувати в українські компанії можна без додаткових юридичних ризиків.

Наостанок президент Української професійної кіберспортивної асоціації додав, що третім, але не останнім пунктом, що приваблює його у Дія City, є соціальна відповідальність. Очікується, що компанії-резиденти будуть інвестувати в українську ІТ-освіту, а це сприятиме технологічному розвитку України.

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