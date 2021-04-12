По Дия City. Александр Кохановский записал обращение с поддержкой спецрежима для IT

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 апреля. УНН. Смягчено налоговую нагрузку, привлечение иностранных инвестиций и социальная ответственность: президент Украинской профессиональной киберспортивной ассоциации, основатель украинской киберспортивной команды Natus Vincere Александр Кохановский опубликовал видеозапись, на которой рассказал, почему поддерживает идею создания в Украине особого правового и налогового режима для IТ-индустрии Дия City.

Самым главным преимуществом Дия City Кохановский назвал низкие налоги, которые будут действовать для копаний-резидентов спецрежима.

“Наши планы неразрывно связаны с Украиной. Потому что мы не только патриоты своей страны, мы верим в успешное будущее проектов, запускаемых и развивающихся на территории Украины. Льготный налоговый режим Дия City увеличит потенциал украинских продуктовых и аутсорсинговых компаний в разы”, — уверен Кохановский.

Кроме того киберспортсмен отметил облегченный доступ к иностранным инвестициям из-за введения в украинское законодательство элементов английского права.

“В наших планах — привлечь как минимум 100 млн долларов прямых инвестиций в проекты, в которых мы задействованы. Будет здорово, когда доступ к финансированию у нас будет не потому, что мы знаем нужных людей, а потому, что бизнес в нашей стране пользуется доверием”, — подчеркнул Кохановский. Он считает, что предусмотренные Дия City элементы английского права — конвертируемые займы, опционы, ликвидационные преференции — будут означать для инвестора, что инвестировать в украинские компании можно без дополнительных юридических рисков.

Напоследок президент Украинской профессиональной киберспортивной ассоциации добавил, что третьим, но не последним пунктом, что привлекает его в Дия City, является социальная ответственность. Ожидается, что компании-резиденты будут инвестировать в украинское IT-образование, а это будет способствовать технологическому развитию Украины.

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