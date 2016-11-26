За день бойовики 31 раз відкрили вогонь по українських позиціях

"Протягом дня окупанти 31 раз вели вогонь по наших позиціях", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 24 обстріли припали на маріупольський напрямок. "З важкої артилерії, мінометів, гранатометів та стрілецької зброї російсько-окупаційні війська вели вогонь по Мар’їнці, Водяному, Широкиному, Талаківці, Лебединському, Павлополю. По Новотроїцькому стріляв снайпер", - сказано у повідомленні.

"На донецькому напрямку з гранатометів, великокаліберних кулеметів обстріляно українські позиції біля Авдіївки та Опитного.

На луганському напрямку бойовики з мінометів, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів та стрілецької зброї обстріляли Новозванівку, Оріхове і Новоолександрівку", - додали у штабі.

Вказано, що в місті Торецьк пошкоджено водогін. "П’ятий день українські комунальники не можуть розпочати ремонтні роботи через відсутність гарантій безпеки з боку окупантів", - підкреслили у штабі.