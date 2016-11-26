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За день боевики 31 раз открыли огонь по украинским позициям

Киев • УНН

 • 8559 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. В течение дня до 18:00 боевики 31 раз открыли огонь по украинским позициям. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, передает УНН.

За день боевики 31 раз открыли огонь по украинским позициям

"В течение дня оккупанты 31 раз вели огонь по нашим позициям", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 24 обстрела пришлись на мариупольский направление. "Из тяжелой артиллерии, минометов, гранатометов и стрелкового оружия российско-оккупационные войска вели огонь по Марьинке, Водяному, Широкино, Талаковке, Лебединскому, Павлополю. По Новотроицкому стрелял снайпер", - сказано в сообщении.

"На донецком направлении из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов обстреляли украинские позиции у Авдеевки и Опытном.
На луганском направлении боевики из минометов, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов и стрелкового оружия обстреляли Новозвановку, Орехово и Новоалександровку", - добавили в штабе.

Указано, что в городе Торецкое поврежден водопровод. "Пятый день украинские коммунальщики не могут начать ремонтные работы из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны оккупантов", - подчеркнули в штабе.

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