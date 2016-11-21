За 10 місяців поточного року в Україні виконано будівельних робіт на суму понад 51 млрд грн

Індекс будівельної продукції у січні–жовтні 2016р. порівняно із січнем–жовтнем 2015р. становив 113,7%, у т.ч. індекс будівництва будівель – 115,6%, інженерних споруд – 111,7%.

Слід зауважити, що інформація надана без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.

Нагадаємо, на думку експертів, саме розвиток будівельної галузі — шлях виходу з економічної кризи, адже кожна інвестована у будівництво гривня приносить державі у п’ять разів більше.

В Україні, після деякого спаду на початку 2015 року, сфера будівництва пожвавилась та продовжує розвиватися доволі активними темпами. Наприклад, найбільший столичний забудовник ПАТ “ХК “Київміськбуд” повідомив, що за 2015 рік ввів у експлуатацію більше 300 тис. кв. метрів житла. У 2016 року холдинг планує ввести в експлуатацію від 360 до 400 тисяч квадратних метрів житла.