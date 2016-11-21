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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны
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За 10 месяцев текущего года в Украине выполнено строительных работ на сумму более 51 млрд грн

Киев • УНН

 • 5340 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. В течение января-октября 2016 года предприятия Украины выполнили строительные работы на сумму 51,3 млрд грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Государственную службу статистики Украины.

За 10 месяцев текущего года в Украине выполнено строительных работ на сумму более 51 млрд грн

Индекс строительной продукции в январе-октябре 2016 г. по сравнению с январем-октябрем 2015 г. составил 113,7%, в т.ч. индекс строительства зданий - 115,6%, инженерных сооружений - 111,7%.

Следует заметить, что информация предоставлена ​​без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.

Напомним, по мнению экспертов, именно развитие строительной отрасли - путь выхода из экономического кризиса, ведь каждая инвестированная в строительство гривна приносит государству в пять раз больше.

В Украине, после некоторого спада в начале 2015 года, сфера строительства оживилась и продолжает развиваться довольно активными темпами. Например, крупнейший столичный застройщик ОАО "ХК "Киевгорстрой" сообщил, что 2015 года ввел в эксплуатацию более 300 тыс. кв. метров жилья. В 2016 году холдинг планирует ввести в эксплуатацию от 360 до 400 тыс. квадратных метров жилья.

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