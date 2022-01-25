З посилок з іноземних інтернет-магазинів до 150 євро знімають опадкування: Рада ухвалила рішення

ukru
Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники
18:52 • 1617 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

17:00 • 51223 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 124437 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 188652 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 184060 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 207311 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 195269 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 151362 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 152639 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 173106 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2 м/с
95 %
749 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

2 квітня, 09:50 • 131537 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 172724 перегляди

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 109989 перегляди

Ракетна атака балістикою: окупанти вдарили по Кривому Рогу

14:21 • 64184 перегляди

Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість жертв зросла до чотирьох, розпочато розслідування

15:57 • 34573 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 461915 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 306370 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 369763 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 482083 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 727201 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Кіт Келлогг

Ілон Маск

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Кривий Ріг

Німеччина

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 109989 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 172724 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 123275 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 158526 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 181889 перегляди
Актуальне

Фокс Ньюс

Facebook

FGM-148 Javelin

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

З посилок з іноземних інтернет-магазинів до 150 євро знімають опадкування: Рада ухвалила рішення

З посилок з іноземних інтернет-магазинів до 150 євро знімають опадкування: Рада ухвалила рішення

Київ • УНН

 • 28589 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. Українцям повернули можливість отримувати без оподаткування замовлення з іноземних інтернет-магазинів до 150 євро. Рішення ухвалила Верховна Рада у вівторок, пише УНН.

Деталі

Рада ухвалила відповідні зміни до Податкового кодексу України щодо оподаткування товарів, що переміщуються (пересилаються) у міжнародних поштових та експрес-відправленнях (№ 4278) голосами 274 нардепів.

Ним вносяться зміни до Податкового кодексу, які повернуть право отримувати без оподаткування замовлення з закордонних інтернет-магазинів на суму до 150 євро (зараз 100 євро).

Також ухвалено відповідні зміни до Митного кодексу України (№ 4279) 237 голосами. Він пов'язаний із законом № 4278 та спрощує процедури митного оформлення і контролю товарів, які пересилаються поштовими службами. Зокрема, буде впроваджене електронне декларування посилок, розширено перелік документів, що підтверджують реальну вартість товару і усунуті юридичні протиріччя, через які затягується процес оформлення.

Доповнення

Розробники першого законопроекту вказують, що за даними, отриманими з листа Мінінфраструктури, зменшення у 2019 році ліміту на безподаткове пересилання міжнародних поштових та експрес-відправлень до України з-за кордону зі 150 євро до 100 євро є неефективним.

І що зменшення безмитного ліміту до 100 євро призвело до стрімкого скорочення імпортних відправлень в Україну, зменшення доходів міжнародних поштових та міжнародних експрес-перевізників, та активізації "сірих" схем ввезення товарів через кордон.

Під час розробки законопроекту пропозиція щодо підвищення розміру неоподатковуваного ліміту щодо міжнародних відправлень була підтримана операторами поштового зв’язку, експрес-перевізниками та профільними асоціаціями, вказують у ВР.

Автори законопроекту очікують, що нові правила стимулюватимить підвищення об’ємів імпорту товарів у міжнародних поштових та експрес-відправленнях в Україну, "що позитивно вплине на надходження до бюджету".

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоЕкономіка
Bitcoin
$86,615.40
Золото
$3,167.59
Tesla
$283.04
Brent
$75.07
S&P 500
$5,661.89
Газ TTF
$41.26
Ethereum
$1,893.69