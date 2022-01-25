З посилок з іноземних інтернет-магазинів до 150 євро знімають опадкування: Рада ухвалила рішення
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Українцям повернули можливість отримувати без оподаткування замовлення з іноземних інтернет-магазинів до 150 євро. Рішення ухвалила Верховна Рада у вівторок, пише УНН.
Деталі
Рада ухвалила відповідні зміни до Податкового кодексу України щодо оподаткування товарів, що переміщуються (пересилаються) у міжнародних поштових та експрес-відправленнях (№ 4278) голосами 274 нардепів.
Ним вносяться зміни до Податкового кодексу, які повернуть право отримувати без оподаткування замовлення з закордонних інтернет-магазинів на суму до 150 євро (зараз 100 євро).
Також ухвалено відповідні зміни до Митного кодексу України (№ 4279) 237 голосами. Він пов'язаний із законом № 4278 та спрощує процедури митного оформлення і контролю товарів, які пересилаються поштовими службами. Зокрема, буде впроваджене електронне декларування посилок, розширено перелік документів, що підтверджують реальну вартість товару і усунуті юридичні протиріччя, через які затягується процес оформлення.
Доповнення
Розробники першого законопроекту вказують, що за даними, отриманими з листа Мінінфраструктури, зменшення у 2019 році ліміту на безподаткове пересилання міжнародних поштових та експрес-відправлень до України з-за кордону зі 150 євро до 100 євро є неефективним.
І що зменшення безмитного ліміту до 100 євро призвело до стрімкого скорочення імпортних відправлень в Україну, зменшення доходів міжнародних поштових та міжнародних експрес-перевізників, та активізації "сірих" схем ввезення товарів через кордон.
Під час розробки законопроекту пропозиція щодо підвищення розміру неоподатковуваного ліміту щодо міжнародних відправлень була підтримана операторами поштового зв’язку, експрес-перевізниками та профільними асоціаціями, вказують у ВР.
Автори законопроекту очікують, що нові правила стимулюватимить підвищення об’ємів імпорту товарів у міжнародних поштових та експрес-відправленнях в Україну, "що позитивно вплине на надходження до бюджету".