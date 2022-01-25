С посылок из иностранных интернет-магазинов до 150 евро снимают налогообложение: Рада приняла решение

ukru
15 марта, 19:03 • 108054 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 146963 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 125771 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 119139 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106095 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102040 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 95280 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 125967 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 128205 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127396 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Крым превращается в токсичную свалку: зараженный мазутом грунт агрессор захоранивает прямо на полуострове - ЦНС

Крым превращается в токсичную свалку: зараженный мазутом грунт агрессор захоранивает прямо на полуострове - ЦНС

16 марта, 02:05 • 55382 просмотра
Хуситы угрожают ответом на удары США по Йемену: детали заявления

Хуситы угрожают ответом на удары США по Йемену: детали заявления

16 марта, 03:19 • 39435 просмотра
В правительстве анонсировали новые программы для многодетных семей

В правительстве анонсировали новые программы для многодетных семей

16 марта, 04:37 • 34387 просмотра
Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

16 марта, 05:29 • 58396 просмотра
Си Цзиньпин отклонил приглашение на саммит в Брюсселе: детали

Си Цзиньпин отклонил приглашение на саммит в Брюсселе: детали

06:06 • 42395 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 125967 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 125879 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 262926 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 292207 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 228481 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 105981 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 128205 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 112146 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 129376 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 131353 просмотра
Актуальное
С посылок из иностранных интернет-магазинов до 150 евро снимают налогообложение: Рада приняла решение

С посылок из иностранных интернет-магазинов до 150 евро снимают налогообложение: Рада приняла решение

Киев • УНН

 • 28583 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. Украинцам вернули возможность получать без налогообложения заказы из иностранных интернет-магазинов до 150 евро. Решение приняла Верховная Рада во вторник, пишет УНН.

Детали

Рада приняла соответствующие изменения в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения товаров, которые перемещаются (пересылаются) в международных почтовых и экспресс-отправлениях (№ 4278) 274 голосами нардепов.

Им вносятся изменения в Налоговый кодекс, которые вернут право получать без налогообложения заказ с иностранных интернет-магазинов на сумму до 150 евро (сейчас 100 евро).

Также приняты соответствующие изменения в Таможенный кодекс Украины (№4279) 237 голосами. Он связан с законом №4278 и упрощает процедуры таможенного оформления и контроля товаров, пересылаемых почтовыми службами. В частности, будет внедрено электронное декларирование посылок, расширен перечень документов, подтверждающих реальную стоимость товара и устранены юридические противоречия, из-за которых затягивается процесс оформления.

Дополнение

Разработчики первого законопроекта указывают, что по данным, полученным из письма Мининфраструктуры, уменьшение в 2019 году лимита на безналоговую пересылку международных почтовых и экспресс-отправлений в Украину из-за границы со 150 евро до 100 евро является неэффективным.

И что уменьшение беспошлинного лимита до 100 евро привело к стремительному сокращению импортных отправлений в Украину, уменьшению доходов международных почтовых и международных экспресс-перевозчиков, и активизации "серых" схем ввоза товаров через границу.

При разработке законопроекта предложение о повышении размера необлагаемого лимита по международным отправлениям было поддержано операторами почтовой связи, экспресс-перевозчиками и профильными ассоциациями, указывают в ВР.

Авторы законопроекта ожидают, что новые правила будут стимулировать повышение объемов импорта товаров в международных почтовых и экспресс-отправлениях в Украину, "что положительно повлияет на поступления в бюджет".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоЭкономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы