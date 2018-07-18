З початку року не вистачило браслетів для 411 підозрюваних
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. В Україні з початку року до 411 підозрюваних і обвинувачених не були застосовані електронні засоби контролю. Про це повідомили у Департаменті зв’язку та телекомунікацій Національної поліції України у відповіді на інформаційний запит УНН.
За інформацією Нацполіції, з початку року працівниками поліції було застосовано електронні засоби контролю за рішеннями судів до 169 осіб.
“У той же час до 411 осіб електронні засоби контролю не були застосовані внаслідок відсутності вільного обладнання електронного контролю”, — зазначили у відомстві.
Також у поліції повідомили, що наразі підрозділи поліції мають 518 комплектів електронних засобів контролю.
Крім того, розповіли у поліції, протягом року зафіксовано 18 випадків виходу з ладу “браслетів” не з вини підозрюваних. При цьому, додали у відомстві, підозрювані двічі ламали електронні засоби контролю.
Як повідомляв УНН, минулого року поліція зафіксувала 22 випадки пошкодження електронних засобів контролю з боку підозрюваних та обвинувачених, яким їх було одягнуто за рішеннями судів.