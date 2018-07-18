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С начала года не хватило браслетов для 411 подозреваемых

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 июля. УНН. В Украине с начала года для 411 подозреваемых и обвиняемых не хватило браслетов для контроля. Об этом сообщили в Департаменте связи и телекоммуникаций Национальной полиции Украины в ответе на информационный запрос УНН.

По информации Нацполиции, с начала года работниками полиции было применено электронные средства контроля за решениями судов до 169 человек.

"В то же время до 411 человек электронные средства контроля ни были применены из-за отсутствия свободного оборудования электронного контроля", - отметили в ведомстве.

Также в полиции сообщили, что сейчас подразделения полиции имеют 518 комплектов электронных средств контроля.

Кроме того, рассказали в полиции, в течение года зафиксировано 18 случаев выхода из строя "браслетов" не по вине подозреваемых. При этом, добавили в ведомстве, подозреваемые дважды ломали электронные средства контроля.

Как сообщал УНН, в прошлом году полиция зафиксировала 22 случая повреждения электронных средств контроля со стороны подозреваемых и обвиняемых, которым они были одеты по решениям судов.

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