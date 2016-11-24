З початку року на Київщині прийнято в експлуатацію 14,5 тисяч квартир

"Середній розмір квартири, збудованої у січні–вересні 2016 р. становив 81 кв. м загальної площі, при цьому у сільській місцевості – 83 кв. м, у міських поселеннях – 79 кв. м", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ІV кварталі 2016 року на ринку нерухомості Броварів спостерігалася переорієнтація купівельного попиту на квартири первинного ринку.

Восени 2016 року покупці при виборі житла цікавляться одно- і двокімнатними квартирами, а ось квартири великої площі шукають рідше. Низький попит на три- і чотирикімнатні квартири пояснюється зростанням цін на житлово-комунальні послуги.

Вартість квадратного метру у новобудові Броварів майже вдвічі меша, ніж у столиці. Наприклад, в одному з найбільших житлових комплексів регіону – ЖК “Scandia” однокімнатну квартиру, загальною площею близько 38 кв. м, можна придбати за 380 тисяч гривень, що за нинішнім офіційним курсом НБУ еквівалентно приблизно 15 тисячам доларів.