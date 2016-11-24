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С начала года в Киевской области принято в эксплуатацию 14,5 тысяч квартир

Киев • УНН

 • 7499 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. В январе-октябре 2016 года в Киевской области принято в эксплуатацию 14 тысяч 450 квартир, сообщает УНН со ссылкой на данные Главного управления статистики в Киевской области.

С начала года в Киевской области принято в эксплуатацию 14,5 тысяч квартир

"Средний размер квартиры, построенной в январе–сентябре 2016 г. составлял 81 кв. м общей площади, при этом в сельской местности – 83 кв. м, в городских поселениях – 79 кв. м", - говорится в сообщении.

Напомним, в IV квартале 2016 года на рынке недвижимости Броваров наблюдалась переориентация покупательского спроса на квартиры первичного рынка.

Осенью 2016 года покупатели при выборе жилья интересуются одно - и двухкомнатными квартирами, а вот квартиры большой площади ищут реже. Низкий спрос на трех - и четырехкомнатные квартиры объясняется ростом цен на жилищно-коммунальные услуги.

Стоимость квадратного метра в новостройке Броваров почти вдвое ниже, чем в столице. Например, в одном из крупнейших жилых комплексов региона - ЖК "Scandia" однокомнатную квартиру, общей площадью около 38 кв. м, можно приобрести за 380 тысяч гривен, что по нынешнему официальному курсу НБУ эквивалентно примерно 15 тысячам долларов.

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