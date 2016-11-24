С начала года в Киевской области принято в эксплуатацию 14,5 тысяч квартир
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. В январе-октябре 2016 года в Киевской области принято в эксплуатацию 14 тысяч 450 квартир, сообщает УНН со ссылкой на данные Главного управления статистики в Киевской области.
"Средний размер квартиры, построенной в январе–сентябре 2016 г. составлял 81 кв. м общей площади, при этом в сельской местности – 83 кв. м, в городских поселениях – 79 кв. м", - говорится в сообщении.
Напомним, в IV квартале 2016 года на рынке недвижимости Броваров наблюдалась переориентация покупательского спроса на квартиры первичного рынка.
Осенью 2016 года покупатели при выборе жилья интересуются одно - и двухкомнатными квартирами, а вот квартиры большой площади ищут реже. Низкий спрос на трех - и четырехкомнатные квартиры объясняется ростом цен на жилищно-коммунальные услуги.
Стоимость квадратного метра в новостройке Броваров почти вдвое ниже, чем в столице. Например, в одном из крупнейших жилых комплексов региона - ЖК "Scandia" однокомнатную квартиру, общей площадью около 38 кв. м, можно приобрести за 380 тысяч гривен, что по нынешнему официальному курсу НБУ эквивалентно примерно 15 тысячам долларов.