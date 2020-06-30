З початку року контрабандисти намагалися понад 170 разів перевезти через кордон зброю
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. З початку цього року прикордонники виявили понад 170 спроб незаконного переміщення через державний кордон зброї та 2 спроби переміщення вибухонебезпечних предметів. Про це повідомили в Адміністрації Державної прикордонної служби України у відповідь на інформаційний запит УНН.
“За результатами розгляду повідомляємо, що з початку 2020 року (станом на 22 червня 2020 року) під час виконання завдань на державному кордоні органами і підрозділами Держприкордонслужби виявлено 176 спроб незаконного переміщення через державний кордон зброї”, — йдеться у відповіді на запит.
Також з початку року було виявлено 2 спроби незаконного переміщення через державний кордон вибухонебезпечних предметів.
Нагадаємо, на Луганщині повідомили про підозру чоловіку, який намагався вивезти до РФ зброю.
Як повідомлялося, в Україні блокували контрабанду з РФ вражаючих елементів до бронебійних снарядів.