З початку доби двоє українських військових отримали поранення – штаб
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Сьогодні в зоні проведення АТО бойовики 28 разів обстріляли сили АТО і двоє українських військових отримали поранення, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
"Провокаційні обстріли українських позицій з боку російсько-окупаційних військ тривають. З початку доби ворог 28 разів відкривав вогонь по позиціях Збройних Сил України. Двоє військовослужбовців сил АТО отримали поранення", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко повідомив, що 9 квітня загиблих в лавах ЗСУ не було, проте двоє військовослужбовців отримали поранення та травми.