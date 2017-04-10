З початку доби двоє українських військових отримали поранення – штаб

"Провокаційні обстріли українських позицій з боку російсько-окупаційних військ тривають. З початку доби ворог 28 разів відкривав вогонь по позиціях Збройних Сил України. Двоє військовослужбовців сил АТО отримали поранення", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко повідомив, що 9 квітня загиблих в лавах ЗСУ не було, проте двоє військовослужбовців отримали поранення та травми.