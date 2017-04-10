С начала суток двое украинских военных получили ранения - штаб

"Провокационные обстрелы украинских позиций со стороны российско-оккупационных войск продолжаются. С начала суток враг 28 раз открывал огонь по позициям Вооруженных Сил Украины. Двое военнослужащих сил АТО получили ранения", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, представитель Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко сообщил, что 9 апреля погибших в рядах ВСУ не было, однако двое военнослужащих получили ранения и травмы.