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З початку доби бойовики 11 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. З початку доби незаконні збройні формування 11 разів порушували "режим тиші", передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.

З початку доби бойовики 11 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ

"З мінометів різних калібрів на Маріупольському напрямку російсько-окупаційні війська обстріляли Мар’їнку, Широкине, Гнутове та Водяне.

На Луганському напрямку під вогонь нінометів та гранатометів потрапили наші позиції поблизу Новозванівки і Новоолександрівки. А на Донецькому – по наших позиціях в районі Опитного стріляв снайпер.

Загалом відбулося 11 обстрілів", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, минулої доби в зоні АТО загинув один український військовослужбовець.

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