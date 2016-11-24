З початку доби бойовики 11 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. З початку доби незаконні збройні формування 11 разів порушували "режим тиші", передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
"З мінометів різних калібрів на Маріупольському напрямку російсько-окупаційні війська обстріляли Мар’їнку, Широкине, Гнутове та Водяне.
На Луганському напрямку під вогонь нінометів та гранатометів потрапили наші позиції поблизу Новозванівки і Новоолександрівки. А на Донецькому – по наших позиціях в районі Опитного стріляв снайпер.
Загалом відбулося 11 обстрілів", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, минулої доби в зоні АТО загинув один український військовослужбовець.