З початку доби бойовики 11 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ

"З мінометів різних калібрів на Маріупольському напрямку російсько-окупаційні війська обстріляли Мар’їнку, Широкине, Гнутове та Водяне.

На Луганському напрямку під вогонь нінометів та гранатометів потрапили наші позиції поблизу Новозванівки і Новоолександрівки. А на Донецькому – по наших позиціях в районі Опитного стріляв снайпер.

Загалом відбулося 11 обстрілів", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, минулої доби в зоні АТО загинув один український військовослужбовець.