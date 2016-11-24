С начала суток боевики 11 раз открывали огонь по позициям ВСУ

"Из минометов различных калибров на Мариупольском направлении российско-оккупационные войска обстреляли Марьинку, Широкино, Гнутово и Водяное.

На Луганском направлении под огонь нинометив и гранатометов попали наши позиции вблизи Новозвановки и Новоалександровки. А на Донецком - по нашим позициям в районе Опытного стрелял снайпер.

Всего состоялось 11 обстрелов", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне АТО погиб один украинский военнослужащий.