С начала суток боевики 11 раз открывали огонь по позициям ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. С начала суток незаконные вооруженные формирования 11 раз нарушали "режим тишины", передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
"Из минометов различных калибров на Мариупольском направлении российско-оккупационные войска обстреляли Марьинку, Широкино, Гнутово и Водяное.
На Луганском направлении под огонь нинометив и гранатометов попали наши позиции вблизи Новозвановки и Новоалександровки. А на Донецком - по нашим позициям в районе Опытного стрелял снайпер.
Всего состоялось 11 обстрелов", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне АТО погиб один украинский военнослужащий.