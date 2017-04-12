З початку "безвізу" трьох громадян Грузії не пустили до ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Міністерство внутрішніх справ Грузії оприлюднило дані про перетин шенгенського кордону громадянами своєї держави, з початку роботи безвізу у в’їзді до ЄС було відмовлено трьом громадянам Грузії, передає УНН з посиланням на Allnews.ge.
Так, за даними грузинської влади, протягом 11 днів роботи безвізу — з 28 березня по 7 квітня — до ЄС попрямували близько 7 тис. громадян Грузії.
Трьом з них було відмовлено у в’їзді через те, що у одного не виявилося біометричного паспорту, один не надав прикордонникам підтвердження бронювання готелю, один — не мав документів на підтвердження мети візиту.
Як повідомляв УНН, 28 березня у Грузії набрав чинності безвізовий режим з Європейським союзом.