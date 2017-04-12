С начала "безвизова" трех граждан Грузии не пустили в ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Министерство внутренних дел Грузии обнародовало данные о пересечении шенгенской границы гражданами своего государства, с начала работы безвизова во въезде в ЕС было отказано трем гражданам Грузии, передает УНН со ссылкой на Allnews.ge.
По данным грузинских властей, в течение 11 дней работы безвиза — с 28 марта по 7 апреля — в ЕС направились около 7 тыс. граждан Грузии.
Трем из них было отказано во въезде из-за того, что у одного не оказалось биометрического паспорта, один не предоставил пограничникам подтверждение бронирования отеля, один — не имел документов в подтверждение цели визита.
Как сообщал УНН, 28 марта в Грузии вступил в силу безвизовый режим с Европейским союзом.