С начала "безвизова" трех граждан Грузии не пустили в ЕС

По данным грузинских властей, в течение 11 дней работы безвиза — с 28 марта по 7 апреля — в ЕС направились около 7 тыс. граждан Грузии.

Трем из них было отказано во въезде из-за того, что у одного не оказалось биометрического паспорта, один не предоставил пограничникам подтверждение бронирования отеля, один — не имел документов в подтверждение цели визита.

Как сообщал УНН, 28 марта в Грузии вступил в силу безвизовый режим с Европейским союзом.