З парку в Австралії викрали карликових мавп

Про зникнення тварин з парку Symbio, що на південь від Сіднея, стало відомо в суботу вранці. У крадіжці звинуватили двох чоловіків.

Як зазначається, дитинча ігрунка і самку Софію знайшли неушкодженими в неділю. Проте самця Гомеса поки що немає.

Поліцейські повідомили, що виявили дитинчату в одній з машин на північному заході від Сіднея. Самку знайшли пізніше неподалік.

Карликові ігрунки — найменший у світі вид мавп — можуть коштувати понад 3,5 тисячі доларів на чорному ринку. У 2010 році з цього ж австралійського парку вкрали вісім мавп. Повернути вдалося лише сім.