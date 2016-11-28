З парку в Австралії викрали карликових мавп
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. З австралійського парку диких тварин викрали трьох рідкісних карликових ігрунків, передає УНН.
Про зникнення тварин з парку Symbio, що на південь від Сіднея, стало відомо в суботу вранці. У крадіжці звинуватили двох чоловіків.
Як зазначається, дитинча ігрунка і самку Софію знайшли неушкодженими в неділю. Проте самця Гомеса поки що немає.
Поліцейські повідомили, що виявили дитинчату в одній з машин на північному заході від Сіднея. Самку знайшли пізніше неподалік.
Карликові ігрунки — найменший у світі вид мавп — можуть коштувати понад 3,5 тисячі доларів на чорному ринку. У 2010 році з цього ж австралійського парку вкрали вісім мавп. Повернути вдалося лише сім.