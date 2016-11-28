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Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП
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Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Из парка в Австралии похитили карликовых обезьян

Киев • УНН

 • 8354 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Из австралийского парка диких животных похитили трех редких карликовых игрунков, передает УНН.

Из парка в Австралии похитили карликовых обезьян

Об исчезновении животных из парка Symbio, что к югу от Сиднея, стало известно в субботу утром. В краже обвинили двух мужчин.

Как отмечается, детеныша игрунка и самку Софию нашли невредимыми в воскресенье. Однако самца Гомеса пока нет.

Полицейские сообщили, что обнаружили детеныша в одной из машин на северо-западе от Сиднея. Самку нашли позже неподалеку.

Карликовые игрунки - самый маленький в мире вид обезьян - могут стоить более 3,5 тысячи долларов на черном рынке. В 2010 году из этого же австралийского парка украли восемь обезьян. Вернуть удалось только семь.

Украинские Национальные Новости

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