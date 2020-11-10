З "антисуркісівськими законами" у Раді відбувається дивна історія - Кравець

"Самі законопроекти, при чому, це така досить дивна ситуація, коли Міністерство юстиції вносить (за пропозицією Мін'юсту вніс нардеп - ред.) один законопроект, і тут же воно вносить інший - альтернативний законопроект, не відкидаючи той "перший". Коли я ознайомився з цими законопроектами, там суттєвих різниць не так вже й багато. Чому не можна доробити той перший законопроект - для мене незрозуміло. Питання тут у тому, що просто немає певного політичного рішення, що з цим робити (зі справою "Суркісів - Привату" - ред.). І намагаються під виглядом юридичних маніпуляцій затягнути внесення ("антисуркісівського" - ред.) законопроекту у парламент, затягнути його розгляд у комітетах", - каже юрист.

Загалом вся ця ситуація вказує на те, що влада не знає, що робити з Суркісами та їх позовами до державного банку.

"...все ж таки, і у керівництва країни, на мій погляд, немає рішення, що зробити з ПриватБанком", - додав Кравець.

Як писав УНН, "антисуркісівський" закон понад місяць лежить у ВР без руху.

Нагадаємо, 2 вересня Печерський райсуд Києва під головуванням Сергія Вовка задовольнив позов офшорних компаній братів Суркісів до ПриватБанку на 350 млн доларів. І зробив це без розгляду спору по суті — у якості забезпечення позову.

7 вересня депутат Камельчук вніс у Раду законопроект №4064 - з метою заблокувати можливість здійснення таких виплат. Згодом, аналогічний проект, з різницею лише у назві, вніс ще й Мін'юст.

8 вересня виконання скандальної ухвали Печерського суду зупинив Верховий Суд.