“Ювентус” втратив очки на старті розіграшу італійської Серії А
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. На стадіоні “Дачія Арена — Фріулі” завершився поєдинок першого туру італійської Серії А між “Удінезе” та “Ювентусом”, повідомляє УНН з посиланням на сайти клубів.
Деталі
За підсумками першого тайму здавалося, що “Ювентус” не матиме проблем у матчі, аде повів у рахунку 2:0. Голи в активі Пауло Дібали та Хуана Куардадо. Після відпочинку “Удінезе” швидко отримали право на пробиття пенальті, який реалізував Перейра. Наприкінці основного часу Делофеу вирівняв становище на табло та приніс господарям нічию — 2:2.
Примітно, що форвард Кріштіану Роналду вийшов на поле лише на 60 хвилині. Він встиг забити на 4-й компенсованій хвилині, але гол був незарахований через офсайд.
Доповнення
В іншому поєдинку чемпіонату “Болонья” у дев’ятьох перемогла “Салернітану”, яка завершувала матч вдесятьох.