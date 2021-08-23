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“Ювентус” втратив очки на старті розіграшу італійської Серії А

Київ • УНН

 • 20092 перегляди

КИЇВ. 23 серпня. УНН. На стадіоні “Дачія Арена — Фріулі” завершився поєдинок першого туру італійської Серії А між “Удінезе” та “Ювентусом”, повідомляє УНН з посиланням на сайти клубів.

Деталі

За підсумками першого тайму здавалося, що “Ювентус” не матиме проблем у матчі, аде повів у рахунку 2:0. Голи в активі Пауло Дібали та Хуана Куардадо. Після відпочинку “Удінезе” швидко отримали право на пробиття пенальті, який реалізував Перейра. Наприкінці основного часу Делофеу вирівняв становище на табло та приніс господарям нічию — 2:2.

Примітно, що форвард Кріштіану Роналду вийшов на поле лише на 60 хвилині. Він встиг забити на 4-й компенсованій хвилині, але гол був незарахований через офсайд.

Доповнення

В іншому поєдинку чемпіонату “Болонья” у дев’ятьох перемогла “Салернітану”, яка завершувала матч вдесятьох.

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