"Ювентус" встановив рекордну домашню серію перемог в чемпіонаті Італії

У складі переможців відзначився аргентинець Пауло Дібала, який здійснив точний удар з пенальті, а його співвітчизник Гонсало Ігуаін оформив дубль.

Таким чином “Стара синьйора” зуміла встановити новий рекорд Серії A за кількістю перемог поспіль в домашніх матчах — 26 підряд.

Варто зазначити, що попередній рекорд також належав “Ювентусу” з серпня 2013 року по листопад 2014-го команда перемогла в 25 поспіль домашніх матчах італійського чемпіонату.

Нагадаємо, що “Ювентус” (45 очок) розташовується на першому рядку турнірної таблиці чемпіонату Італії. “Болонья” (20) перебуває на 15-му місці.