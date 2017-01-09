"Ювентус" встановив рекордну домашню серію перемог в чемпіонаті Італії
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. У матчі 19-го туру італійської Серії А туринський “Ювентус” вдома розгромив “Болонью” з результатом 3:0 і увійшов в історію турніру за найбільшою кількістю домашніх перемог, повідомляє УНН з посиланням на сторінку клубу в Twitter.
У складі переможців відзначився аргентинець Пауло Дібала, який здійснив точний удар з пенальті, а його співвітчизник Гонсало Ігуаін оформив дубль.
Таким чином “Стара синьйора” зуміла встановити новий рекорд Серії A за кількістю перемог поспіль в домашніх матчах — 26 підряд.
Варто зазначити, що попередній рекорд також належав “Ювентусу” з серпня 2013 року по листопад 2014-го команда перемогла в 25 поспіль домашніх матчах італійського чемпіонату.
Нагадаємо, що “Ювентус” (45 очок) розташовується на першому рядку турнірної таблиці чемпіонату Італії. “Болонья” (20) перебуває на 15-му місці.