"Ювентус" установил рекордную домашнюю серию побед в чемпионате Италии
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. В матче 19-го тура итальянской Серии А туринский "Ювентус" дома разгромил "Болонью" со счетом 3: 0 и вошел в историю турнира по наибольшему количеству домашних побед, сообщает УНН со ссылкой на страницу клуба в Twitter.
В составе победителей отметился аргентинец Пауло Дибала, который совершил точный удар с пенальти, а его соотечественник Игуаин оформил дубль.
Таким образом "Старая синьора" сумела установить новый рекорд Серии A по количеству побед подряд в домашних матчах - 26 подряд.
Стоит отметить, что предыдущий рекорд также принадлежал "Ювентусу" с августа 2013 по ноябрь 2014-му команда победила в 25 подряд домашних матчах итальянского чемпионата.
Напомним, что "Ювентус" (45 очков) располагается на первой строчке турнирной таблицы чемпионата Италии. "Болонья" (20) находится на 15-м месте.