"Юта" завоювала перемогу у першому після рестарту матчі НБА
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. У першому поєдинку після рестарту НБА баскетболісти "Юти Джаз" протистояли "Нью-Орлеан Пеліканс" на паркеті в спеціально створеному кампусі в Орландо, передає кореспондент УНН.
Старт зустрічі пройшов на користь “Юти” завдяки успішним діям стартової п’ятірки — усі п’ять гравців “Джаз” набрали очки (19:8). З виходом гравців з лави запасних ситуація на паркеті змінилася і “Пеліканс” пішли на першу перерву між чвертями у ролі лідера — 26:23.
У другій 12-хвилинці “Пеліканс” розвинули свій успіх — 60:48. У кінцівці зустрічі “Юта” підтягнулася у рахунку, а лідерські якості Донована Мітчелла принесли “Джаз” виграш 106:104.
У переможців 23 бали набрав Кларксон, по 20 додали Мітчелл і Конлі. У “Пеліканс” 23 пункти в активі Інгремо, 21 у Реддіка і 20 у Холідея.
Додамо, що наразі “Юта” має 42 виграші при 23 поразках, а “Пеліканс” — 28:37.