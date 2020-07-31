"Юта" завоевала победу в первом после рестарта матче НБА
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. В первом поединке после рестарта НБА баскетболисты "Юты Джаз" противостояли "Нью-Орлеан Пеликанс" на паркете в специально созданном кампусе в Орландо, передает корреспондент УНН.
Старт встречи прошел в пользу “Юты” благодаря успешным действиям стартовой пятерки — все пять игроков “Джаз” набрали очки (19:8). С выходом игроков со скамейки запасных ситуация на паркете изменилась и “Пеликанс” ушли на первый перерыв между четвертями в роли лидера — 26:23.
Во второй 12-минутке “Пеликанс” развили свой успех — 60:48. В концовке встречи “Юта” подтянулась в счете, а лидерские качества Донована Митчелла принесли “Джазу” выигрыш 106:104.
У победителей 23 балла набрал Кларксон, по 20 добавили Митчелл и Конли. В “Пеликанс” 23 пункта в активе Ингрэм, 21 в Реддик и 20 в Холидея.
Добавим, что сейчас “Юта” имеет 42 выигрыше при 23 поражениях, а “Пеликанс” — 28:37.