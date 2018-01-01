Юніорська хокейна збірна України тріумфувала на "Кубку Чотирьох націй"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. У Будапешті завершився міжнародний хокейний турнір “Кубок Чотирьох націй”, в якому брала участь команда України серед 18-річних, інформує УНН з посиланням на УХЛ.
У фінальному поєдинку юніорська збірна команда України здобула перемогу над першою командою Угорщини (червоні) з розгромним рахунком 5:1.
Наша команда дуже впевнено розпочала гру, за перші вісім хвилин відправивши у ворота господарів три шайби (Матейченко, Даниленко, Халін).
У середині заключного періоду угорцям вдалося відновити натяк на інтригу, проте заключне слово було за нашою командою. Шайби двох Богданів — Арабова та Середницького — встановили остаточний рахунок гри на табло.
Таким чином українська збірна після дворічної перерви знову стала переможцем “Кубку Чотирьох націй”. Свій наступний турнір команда Олега Ігнатьєва проведе у лютому в Польщі, де поміряється силами з місцевою збірною, а також Угорщиною та Австрією U19.
Додамо також, у квітні “синьо-жовті” братимуть участь у домашньому чемпіонаті світу у Києві.