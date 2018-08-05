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Юнацька збірна України тріумфувала у кваліфікації ЧЄ з баскетболу 3х3

Київ • УНН

 • 9281 перегляди

КИЇВ. 5 серпня. УНН. Чоловіча збірна України з баскетболу 3×3 здобула впевнену перемогу над командою Швейцарії у заключному матчі групового раунду кваліфікації чемпіонату Європи U-18, інформує Федерація баскетболу України, передає УНН.

“Синьо-жовта” команда святкувала перемогу з рахунком 22:14 і, посівши перше місце у групі, напряму вийшла у фінальну частину континентальної першості. Результативна гра у фарбі від Сергєєва та 4 триочкових Сидорука стали вирішальними у цьому матчі.

Результат заключного матчу кваліфікації у нашій групі між Німеччиною та Андорою (22:12) вже не мав значення для збірної України, яка, вигравши 3 матчі з 4, достроково тріумфувала у відбірковій групі, залишивши позаду німців, ірландців, андоррців та швейцарців.

Відзначимо, що жіноча команда України віком до 18 років здобула дві перемоги над шведками і німкенями на старті відбору до ЧЄ.

Українські Національні Новини

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