Юношеская сборная Украины победила в квалификации ЧЕ по баскетболу 3х3
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Мужская сборная Украины по баскетболу 3×3 одержала уверенную победу над командой Швейцарии в заключительном матче группового раунда квалификации чемпионата Европы U-18, информирует Федерация баскетбола Украины, передает УНН.
“Сине-желтая” команда праздновала победу со счетом 22:14 и, заняв первое место в группе, напрямую вышла в финальную часть континентального первенства. Результативная игра в краске от Сергеева и 4 трехочковых Сидорука стали решающими в этом матче.
Результат заключительного матча квалификации в нашей группе между Германией и Андоррой (22:12) уже не имел значения для сборной Украины, которая, выиграв 3 матча из 4, досрочно победила в отборочной группе, оставив позади немцев, ирландцев, андоррцев и швейцарцев.
Отметим, что женская команда Украины в возрасте до 18 лет одержала две победы над шведками и немками на старте отбора к ЧЕ.