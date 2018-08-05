Юношеская сборная Украины победила в квалификации ЧЕ по баскетболу 3х3

“Сине-желтая” команда праздновала победу со счетом 22:14 и, заняв первое место в группе, напрямую вышла в финальную часть континентального первенства. Результативная игра в краске от Сергеева и 4 трехочковых Сидорука стали решающими в этом матче.

Результат заключительного матча квалификации в нашей группе между Германией и Андоррой (22:12) уже не имел значения для сборной Украины, которая, выиграв 3 матча из 4, досрочно победила в отборочной группе, оставив позади немцев, ирландцев, андоррцев и швейцарцев.

Отметим, что женская команда Украины в возрасте до 18 лет одержала две победы над шведками и немками на старте отбора к ЧЕ.